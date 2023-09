Fagioli e Kean, il colloquio con Spalletti tra Italia e sogno Europeo

Alcuni già li ha convocati nel primo raduno, come Locatelli e Chiesa (anche se l'attaccante ha poi dato forfait), mentre altri ancora non li ha testati. E l'attenzione si è spostata su Fagioli e Kean.

Spalletti monitora Fagioli e Kean...Alla Continassa

L'Italia ha un Europeo da conquistare. Il torneo si giocherà nel 2024 in Germania e Spalletti vorrebbe arrivarci con le idee chiare, senza rimorsi. Alla fine dell'allenamento dei bianconeri si è fermato a parlare soprattutto con Kean, che non vede la Nazionale dal 2021. L'ex Napoli ha bisogno di trovare la vera punta e vuole tentare tutte le carte. Ancora Moise in stagione non ha avuto molto spazio, visto anche il grande inizio di Vlahovic e il solo impegno settimanale della Juventus. Il ct ha dialogato anche con Fagioli, che per ora in azzurro ha collezionato soltanto una presenza il 16 novembre del 2022 contro l'Albania, match vinto 3-1. Il centrocampista è un punto di riferimento per l'Under, ma è pronto a fare il salto in un reparto già colmo di talento. Ma il tecnico non vuole privarsi di nulla. Le prossime partite contro Malta e Inghilterra del 14 e 17 ottobre saranno di fondamentale importanza e chissà se vedremo le prime novità.