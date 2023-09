Juve, spunta Spalletti alla Continassa: stavolta sono strette di mano...

TORINO - Prosegue il giro d’Italia di Luciano Spalletti. Dopo la visita a Gian Piero Gasperini in casa Atalanta e un saluto alla Nazionale femminile fresca di raduno a Coverciano, il commissario tecnico azzurro si è presentato alla Continassa per assistere all’allenamento della Juventus. Dopo un rapido saluto iniziale a Massimiliano Allegri cui è seguito un lungo e intenso colloquio tra i due (quanto sono cambiate le cose rispetto a quell'infuocato Napoli-Juve del 13 gennaio 2023 al Maradona con tanto di forzata stretta finale tra gli allenatori), Spalletti si è appostato a bordo campo durante la prima delle due sedute di lavoro giornaliere dei bianconeri, soffermandosi a lungo a chiacchierare con l'ad Scanavino e il responsabile del settore giovanile Gianluca Pessotto. Tra il riscaldamento e l’inizio dell’allenamento, sfilata di strette di mano con i giocatori in campo. Italiani e non.