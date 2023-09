Juve, il Brasile convoca Danilo e non solo: stavolta c'è anche Bremer

Dopo i successi contro Bolivia (5-1) e Perù (1-0), il Brasile sfiderà nelle prossime gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 Venezuela e Uruguay rispettivamente il 13 e il 18 ottobre. In vista di questi impegni, il Ct della Seleçao Diniz ha diramato la lista dei convocati e oltre a Danilo c'è un altro calciatore della Juventus. Si tratta di Gleison Bremer. Il centrale ex Torino, ora ai bianconeri, è stato chiamato per la prima volta da Tite a settembre 2022 facendo il proprio esordio nell'amichevole contro il Ghana. Poi anche due presenze nel Mondiale in Qatar, nella fase a gironi contro il Camerun e negli ottavi con la Corea del Sud. Cambiata la guida tecnica dei verdeoro, ecco la nuova convocazione.