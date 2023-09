Yildiz, l’altro 10 Juve oltre Pogba: il messaggio ad Allegri è chiarissimo

Dai disastri del Mapei Stadium alla perla del classe 2005 turco-tedesco, che ha impreziosito la sua prestazione grazie al primo gol tra i professionisti e con l’assist decisivo per Cerri nel successo della Next Gen per 2-1 ad Ancona. «Sono felicissimo - è la frase di commento di Kenan alla sua serata, riportata dal sito ufficiale bianconero - ho aspettato a lungo per il mio primo gol fra i professionisti e sono felicissimo di avere aiutato la squadra. Questa vittoria per noi è importante, avevamo fatto bene anche nelle partite precedenti ma vincere ci dà buone sensazioni».