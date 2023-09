Juventus-Lecce, i convocati di Allegri: c'è Yildiz, out Kean

Contro i salentini, attualmente avanti in classifica ai bianconeri, il tecnico toscano non avrà a disposizione Moise Kean, escluso dall'elenco dei convocati insieme agli altri infortunati Alex Sandro e De Sciglio, oltre a Pogba, in attesa delle contranalisi dopo la positività al doping. Torna invece Yildiz, dopo aver disputato il match di Serie C con la Next Gen contro l'Ancona.