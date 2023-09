Giuntoli: “Ho visto una Juve arrabbiata. Chiesa? Un leader”

"Ho visto una Juve più serena, una Juventus arrabbiata per una sconfitta che non ci ha fatto bene, però abbiamo analizzato le cose positive, le cose negative e cerchiamo di migliorare e di continuare a crescere". Lo ha dichiarato Cristiano Giuntoli a Dazn prima della partita di campionato tra Juventus e Lecce .

Il dirigente dei bianconeri ha aggiunto: "Discorso alla squadra? No, abbiamo fatto gestione normalmente, siamo stati tutti i giorni al campo e abbiamo fatto una gestione normale di una gara valutata per la prestazione e non per gli episodi, perchè in tutte le gare, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, ci sono delle cose positive da rimarcare e delle cose meno positive da non ripetere".

Le parole di Giuntoli su Chiesa

Su Chiesa: "Siamo molto contenti della prestazione di Federico, è un ragazzo in crescita, ha avuto negli anni passati un po' di problemi fisici, in questo momento ce lo godiamo e lui sicuramente, come altri ragazzi giovani, sta prendendo la leadership di questo spogliatoio e siamo molto contenti".