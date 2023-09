Juventus, Milik: Dobbiamo giocare meglio. Sulla concorrenza in attacco...

Milik dopo Juve-Lecce: "Abbiamo fatto fatica"

Una vittoria arrivata dopo un primo tempo in cui "abbiamo fatto fatica, ma a volta capita in certe partite. Purtroppo era una di queste, l'importante era vincere. Sappiamo di poter migliorare, dobbiamo giocare meglio ma serve tempo. E' una vittoria importante in casa, dove non possiamo perdere punti" ha aggiunto l'attaccante polacco, che ha trovato il primo gol stagionale. Infine, ha concluso: "C'è concorrenza, ci sono giocatori forti. Io faccio il mio, mi concentro su cosa devo fare. Se il mister mi fa entrare devo fare il massimo, idem se gioco dall'inizio. Mi concentro su me stesso, la stagione è lunga e vedremo cosa succederà".