Chiesa e le 100 presenze con la Juve: post social dedicato ai tifosi

Federico Chiesa ha totalizzato la sua centesima presenza con la maglia della Juventus in occasione della sfida all 'Allianz Stadium contro il Lecce , decisa da un gol di Milik . Chiesa ha ricevuto un omaggio da parte della Juventus per festeggiare il traguardo raggiunto: una splendida dedica da parte della società sul sito ufficiale .

Chiesa, fede Juve

Chiesa, che ha iniziato la stagione con quattro gol e un assist in sei presenze, ha a sua volta utilizzato il web per ringraziare i tifosi per i tantissimi messaggi ricevuti, intrisi di affetto e stima nei suoi confronti, con un post su Instagram. Una foto in cui avanza palla al piede accompagnata da un messaggio: "100 con questa maglia! Grazie per il vostro costante supporto, come sempre, Fino Alla Fine Forza Juventus!"