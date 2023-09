Bonucci, l'ex Juve e il capolinea Berlino: "Ultima stagione, futuro deciso"

Leonardo Bonucci torna a parlare dopo aver raccontato: "La Juve era la mia vita, ho parlato con Spalletti " confermando la determinazione a continuare a dare il suo contributo alla Nazionale . Il difensore dell’ Union Berlino è intervenuto in conferenza stampa argomentando ulteriormente i motivi che lo hanno spinto a scegliere di di trasferirsi in Germania .

Bonucci ha spiegato: "Avevo due opzioni la possibilità di scegliere tra Lazio e Union Berlino . Alla fine di agosto ho scelto l’Union Berlino. Ho guardato le prime due partite di Bundesliga ed ero molto felice di venire qui per l’atmosfera, i tifosi, la squadra. Poi ho parlato con l’allenatore e ho deciso di accettare l'offerta dell'Union per vivere quellche forse sarà la mia ultima stagione".

Bonucci ha confermato l'interesse della Lazio prima di spiegare perché ha preferito l'avventura in Bundesliga alla corte di Fischer .

Bonucci: "Farò l'allenatore"

Bonucci ha poi aggiunto: "Ho giocato vent'anni in Italia e penso che questa decisione sia molto importante perché a fine carriera voglio fare l’allenatore. Credo che questa decisione mi apra la mente su diverse cose come lo stile di vita e i metodi di allenamento, cose completamente diverse in Germania rispetto all’Italia".