Rabiot, il piano Juve per il rinnovo: l'appuntamento e la concorrenza

Un feeling, quello tra il tecnico livornese e il centrocampista francese, che l’anno scorso si è tradotto nella miglior stagione della carriera di Rabiot, che ha realizzato quasi il doppio delle reti segnate in tutte e tre le precedenti annate bianconere: 11 contro 6 (1 nel 2019-20, 5 nel 2020-21 e 0 nel 2022-23). E quasi il doppio anche rispetto al suo precedente primato stagionale, i 6 gol con la maglia del Psg nel 2015-16. Una limitata precisione nei passaggi è stata una delle spie, anche nell’ultima partita contro il Lecce, di uno stato di forma ancora tutt’altro che ottimale del francese, denunciato anche da un impatto fisico meno devastante rispetto ai suoi standard, sia nei contrasti che nelle progressioni con o senza palla.

Rabiot, l'impatto sull'avvio di stagione

Eppure, nonostante questo ritardo di condizione, Rabiot ha avuto comunque un impatto pesante sul rendimento bianconero. Intanto con un gol, a Udine, e due assist (più di ogni altro bianconero), contro la Lazio per Chiesa e contro il Lecce per Milik. Non male in sei partite: la proiezione su 38 giornate, approssimata per difetto, sarebbe di 6 gol e 12 assist. Giocate che rappresentano la punta dell’iceberg: con 11 azioni di contropressing (dato soccerment che indica un tentativo di riconquistare il pallone nella trequarti offensiva entro 6 secondi dalla sua perdita da parte della squadra) Rabiot è il quarto giocatore dell’intera Serie A (dopo Lobotka e Aebischer con 13 e Calhanoglu con 12) e il primo della Juve. Una sorta di alfiere dell’atteggiamento più aggressivo dei bianconeri. Bianconeri tra i quali è primo anche per occasioni create (9, somma di assist e passaggi chiave) e passaggi filtranti (2 come Milik e Miretti), secondo per dribbling riusciti (6 contro i 9 di Chiesa) e contrasti vinti (8 contro i 9 di McKennie), terzo per palloni intercettati e duelli aerei vinti, in entrambi i casi dietro Danilo e Bremer. E meno male, appunto, che non è in forma.