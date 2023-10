Juve, un tifoso a sorpresa in tribuna a Bergamo: l'avete riconosciuto?

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri affronta al Gewiss Stadium l'Atalanta in occasione della 7ª giornata di campionato, a supportare i bianconeri anche Yuki Tsunoda. Per il pilota dell'Alpha Tauri, seduto in tribuna centrale vicino alla dirigenza Juventus, non si tratta della prima volta a vedere i bianconeri, infatti presenziò in occasione del match di Europa League tra i bianconeri ed il Nantes finita 1-1: in quell'occasione il pilota di Formula 1 ricevette la maglia personalizzata incontrando anche Paul Pogba.