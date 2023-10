La Juve, il derby e il bisogno di riavere Vlahovic: pronto il piano

TORINO - Se non fosse stato chiaro a tutti, la partita di Bergamo l'ha dimostrato, ancora una volta: senza Vlahovic la Juventus non è la stessa Juventus . E ciò non significa attaccare gratuitamente la buona volontà di Moise Kean , che però ha tutt'altre caratteristiche rispetto al serbo, anche (se non soprattutto) nella capacità - vista di rado al Gewiss Stadium - di contribuire allo sviluppo della manovra, facendo salire la squadra secondo le tempistiche giuste e consentendo i giusti rifornimenti al reparto d'attacco. Fuor di metafora: Atalanta-Juve senza DV9 non poteva che finire così, 0-0 senza emozioni e con un attacco bianconero ridotto ai minimi termini . Sabato 7 ottobre c'è il derby all'Allianz: Dusan ci sarà? Alla Continassa non lo sanno ancora, ma sanno come fare di tutto per recuperare il ragazzo. Su Tuttosport in edicola il 3 ottobre tutti i dettagli : chiamatela una sorta di “road map".

Vlahovic, il piano della Juve

Massimiliano Allegri non aspetta altro, anche perché Vlahovic sa come fare male al Toro: la scorsa stagione ha già raccontato un capitolo importante in questo senso, con quell'1-0 che fece tanto impazzire il popolo juventino. Ebbene, ad ora Dusan, o meglio la schiena di Dusan, non è messa benissimo e il fatto di essere subentrato nella sfida col Lecce solamente negli ultimi minuti, con successiva sosta ai box il giorno di Atalanta-Juventus, non è stato causale. Però alla Continassa hanno già adottato le contromisure adeguate: c'è un piano preciso, finalizzato al recupero dell'ex Fiorentina verso la stracittadina dell'Allianz. Dal punto vista non solamente tattico, ma anche tecnico e psicologico, avere Vlahovic titolare contro il Torino avrebbe tutto un altro sapore per Allegri. Dusan riprenderà gradualmente ad allenarsi: un po' di sedute differenziate, poi intorno a metà settimana il previsto rientro in gruppo con rifinitura da svolgere assieme ai compagni. E poi tornare in campo, per concedere il bis personale e ricolorare la città, ancora una volta, con il bianco e con il nero.