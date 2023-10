Mauro e gli "equivoci tattici" di Allegri: "Perché la Juve gioca così?"

Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni di Pressing per parlare del momento in campionato della Juventus , dopo il pari di Bergamo contro l' Atalanta . L'ex centrocampista bianconero ha dichiarato: "Non è stata una bella partita né per quanto riguarda la Juventus né per quanto riguarda l'Atalanta. Solo che l'Atalanta ha cercato di farla, è un po' più complicato attaccare quando hai una squadra tutta nella tua metà campo e invece la Juventus ha fatto due contropiedi e basta, un po' poco però ho visto la classifica e mi sembra che 14 punti siano tanti, è nelle prime quattro e per adesso quello che dice Allegri è legge e verità e credo però che una squadra come la Juventus debba fare di più, dovrebbe giocare un po' meglio e creare qualche occasione da gol in più anche con tantissime assenze".

Una domanda per Allegri

Il commentatore ha espresso anche più di un dubbio sull'utilizzo di McKennie come quinto di centrocampo a destra al posto di Timothy Weah: "La Juventus fa difficoltà ad attaccare in massa e penso che ci siano degli equivoci tattici che non consentono questo ed uno per esempio è McKennie ala destra. Onestamente non riesco a capire, forse Allegri pensa che non può giocare mezzala però lì è difficile da capire e non c'è sfogo perché tenta il dribbling ma non ci riesce mai perché non è nelle sue corde poi davanti con Kean e Chiesa solamente ha fatto difficoltà. La Juventus è una grande squadra e non può a Torino subire il Lecce. Contro la Lazio mi sono divertito, ma perché Weah non gioca e gioca McKennie?".