McKennie uno dei migliori di questa Juve, ma il papà critica Allegri: perché?

Su Twitter arriva la provocazione del padre di Weston McKennie , John, indirizzata a Max Allegri e all'utilizzo in campo del figlio: "Metti McKennie a centrocampo! Weah sull'ala! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro posizioni prospettiche!". Questo il consiglio che John McKennie dà al tecnico bianconero che, anche ieri a Bergamo, ha utilizzato l'ex centrocampista di Schalke 04 e Leeds come esterno destro al posto di Timothy Weah . Il papà dello statunitense, nel suo post su Twitter, ha anche condiviso un sondaggio sul futuro di Allegri: "Juventini, Allegri deve essere esonerato a fine stagione o bisogna fidarsi?".

Nuovo ruolo per McKennie

Messo sul mercato estivo da Giuntoli, McKennie si è rivelato una pedina fondamentale nel centrocampo di Allegri: lo statunitense è già alla sesta presenza stagionale, visto che il tecnico bianconero gli ha trovato un nuovo ruolo in campo. McKennie viene oramai impiegato come quinto di centrocampo a destra al posto di Weah: lo statunitense sta ben figurando in questa nuova posizione, risultando sempre tra i migliori in campo.