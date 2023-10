Juve, Milik c’è! Vlahovic ni... Allegri prova nuovi moduli e c'è Grosso jr

TORINO - Allenamento a porte aperte per la Juventus che si fa spingere dai tifosi in questi giorni di avvicinamento al derby di sabato. In gruppo rientra Milik che quindi torna disponibile dopo il forfeit in contemporanea con Vlahovic anche se prende parte a trequarti di allenamento prima di rientrare in palestra. Per il serbo seduta in palestra per gestire la lombalgia che lo sta tormentando e quando i compagni rientrano lui esce per corse in solitaria.