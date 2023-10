"Vlahovic va servito come si deve e in area. E ho un consiglio da dargli"

"La voglia di Vlahovic farà la differenza per la Juventus". Parola di Luca Toni, di un campione del Mondo che sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber ha ricordato la notte del 9 luglio 2006, ha raccontato la sua storia, l’orgoglio di arrivare a vestire la maglia bianconera. E pazienza se ha giocato poco, due mezze stagioni, segnando solo due reti. Ma Toni i gol li ha sempre fatti, fino quasi a 40 anni. Ora tocca a Dusan farli. "Vlahovic è un attaccante forte. Punto e basta. Non si discute. Lo scorso anno non è stato tanto Allegri a non capirlo. Il problema che non stava bene lui fisicamente. Quest’anno è già partito forte. È un giocatore d’area di rigore, un giocatore che a me piace tantissimo. Ma è chiaro che va servito come si deve in area di rigore. Ora la sua fortuna, quella di Allegri è di avere nuovamente Chiesa".