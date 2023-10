Gatti, l'1-0 Juve incredibile: da Kean su Bremer al fuorigioco fantasma

È successo di tutto in occasione del gol di Federico Gatti che ha portato in vantaggio la Juventus contro il Toro. Poco dopo l’inizio del secondo tempo, subito occasionissima per la Juve: calcio d’angolo di Kostic, la palla rimbalza su Kean che tenta un gol in rovesciata, ma colpisce involontariamente Bremer. Il difensore finisce a terra sbattendo viso e testa, ma la palla resta lì: mischione in area del Toro, da dietro sbuca Gatti che con un tap-in di sinistro mette il pallone in rete. La palla sbatte sui piedi di Rodriguez che la ributta fuori, ma Gatti la spinge dentro di testa.