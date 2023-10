Allegri richiama Kean: la reazione di Moise e il gesto di Max

Kean, la sostituzione e il gesto di Allegri

All'86' il tecnico bianconero ha deciso di sostituirlo per concedere qualche minuto al giovane Kenan Yildiz, e la reazione di Kean al momento del cambio ha catturato le attenzioni dei tifosi. Moise è uscito dal campo contrariato e deluso, probabilmente per non essere riuscito a segnare e per aver colpito involontariamente Bremer in faccia qualche minuto prima (la botta è stata forte, con il brasiliano che a fine partita si è accasciato per stanchezza ma anche per il dolore). Il centravanti ha salutato Allegri in maniera visibilmente triste, e il tecnico bianconero ha voluto prenderlo per un braccio dedicandogli qualche parola per consolarlo e motivarlo.