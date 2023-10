TORINO - Dusan Vlahovic non ha potuto scendere in campo questa sera nel derby vinto dalla Juventus 2-0 contro il Torino ma via social ha caricato squadra e tifosi. Su Instagram l'attaccante serbo ha pubblicato un post con le immagini di lui in borghese nel pre-partita e poi le foto della festa bianconera dopo il successo contro i granata: "Come un leone in gabbia...ma felice e orgoglioso per questo derby Torino è (ancora) bianconera. Keys to the city. Let's go lads".