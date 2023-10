Milik cuore Juve: l’incontro con il tifoso Antonio e il regalo speciale

La prima volta all’Allianz Stadium non si scorda mai. Lo sa bene Antonio Giordano, tifoso della Juventus che in occasione della sfida casalinga contro la Lazio (vinta per 3-1 dalla squadra di Allegri) si era recato per la prima volta nella casa bianconera. Il signore è diventato subito virale sui social, con un video che lo riprende mentre si commuove piangendo al momento dell’ingresso sugli spalti. Il filmato in questione ha letteralmente fatto il giro del web, catturando anche l’attenzione di uno dei protagonisti della vittoria di ieri contro il Torino che il professor Giordano aveva chiesto di incontrare.