Anghelè, 10 Juve e 21 Italia: “Dybala idolo, Yildiz è un fenomeno”

L orenzo Anghelè, cosa si prova a indossare la maglia azzurra?

«Sono molto contento di far parte di questo gruppo e di vestire quella maglia. Ci stiamo preparando alle prossime partite per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Prima, però, ci sono le due amichevoli contro la Serbia». (Stasera ore 18 a Gornji Milanovac e sabato alle 16 al centro federale serbo di Stara Pazova).



Vi pesa arrivare dopo l'Europeo vinto la scorsa estate a Malta dall'ultima Under 19?