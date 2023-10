Vlahovic, infortunio lontano: vede Milan-Juve un gol dopo l'altro

La Juventus torna in campo alla Continassa senza i giocatori impegnati nelle varie nazionali. Tramite un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram, Allegri ha avuto a disposizione per la seduta mattutina Fagioli (in attesa di sviluppi giudizari sul caso scommesse), Nicolussi Caviglia, Rugani, Perin, Pinsoglio, Cambiaso e Vlahovic. Proprio il serbo è sembrato uno dei più in forma e avrebbe messo nel mirino il Milan per il ritorno ufficiale in campo dopo l'infortunio, che andrà di scena a San Siro la sera del 22 ottobre. Anche Nicolussi Caviglia si è mosso bene: da segnalare una bella conclusione in porta dopo uno scambio di prima nello stretto con Fagioli.