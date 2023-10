Il caso Fagioli: cosa può succedere e cosa farà la Juve

Utilizzare un sito non autorizzato per scommettere o giocare d'azzardo è un reato e il nome di Fagioli sarebbe emerso nel quadro di un'indagine sul gioco illegale, grazie al tracciamento dei giocatori. Se l'accusa fosse provata a livello penale Fagioli rischia una multa.

Fagioli, le due casistiche

Quali possono essere i risvolti per la giustizia sportiva? Dipende...se Fagioli avesse scommesso su delle partite di calcio ufficiali oppure no. Il primo caso, infatti, rappresenta una violazione e può comportare una squalifica da uno a tre anni. Il secondo, ovvero se Fagioli avesse scommesso su qualsiasi altra cosa, non comporterebbe nessun tipo di violazione.