Chiesa-Vlahovic e Milan-Juve: come procede l'operazione recupero

Operazione recupero. Avviata in Nazionale, verrà proseguita alla Continassa dove lunedì, un giorno prima della ripresa degli allenamenti della squadra, si ripresenterà Federico Chiesa , che ha lasciato il ritiro dell’Italia dopo che lo staff tecnico azzurro ha accertato l’impossibilità di averlo a disposizione per la seconda sfida, quella di Wembley, martedì contro l’Inghilterra.

Al big match di campionato in casa del Milan manca invece ancora una settimana, ragione per cui Massimiliano Allegri è un po’ più ottimista, rispetto a Luciano Spalletti, di poter schierare il numero 7 della Juventus in attacco. Una speranza, appunto, non una certezza, anche se l’attaccante ha anticipato il rientro - e intende stringere i denti - pur di non perdersi l’appuntamento di San Siro contro la capolista dopo aver già saltato il derby.

Chiesa-Vlahovic, la situazione in vista del Milan

Tanto più che pure le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic sono in miglioramento e la coppia, reduce dalle prime cinque gare di campionato giocate insieme nelle quali hanno segnato entrambi quattro gol, vorrebbe dare spettacolo anche davanti alla squadra di Pioli. Non è la prima volta in stagione che Chiesa lamenta un fastidio muscolare alla coscia: già durante la sosta di settembre l’attaccante aveva sentito dolore all’adduttore mentre calciava in allenamento con l’Italia.