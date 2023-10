Danilo, l'infortunio e l'ansia Juve: gli esami e chi potrebbe sostituirlo

Oggi è il giorno della verità per Danilo, che rientra a Torino e si sottopone alla risonanza magnetica per capire l’entità dell ’infortunio al flessore della coscia sinistra subito in Nazionale . Una sosta del campionato che si è trasformata in una grossa tegola per Massimiliano Allegri: il tecnico rischia di perdere il capitano bianconero non soltanto per la sfida contro la capolista Milan ma per più partite qualora il problema si rivelasse serio.

Danilo l'insostituibile

Finora il difensore della Juventus ha compiuto un percorso netto: sempre in campo nelle prime otto giornate, senza neanche concedersi una sostituzione nei minuti finali. Proprio il suo stakanovismo indica l’indispensabilità del giocatore, che non ha un sostituto naturale nella rosa. Leader non soltanto della difesa, ma dell’intera squadra per personalità ed esperienza, è il punto di riferimento di Allegri, che mai rinuncerebbe a lui se non per motivi fisici. Non è quindi un caso, che nella passata stagione la Juventus abbia perso le uniche partite in cui Danilo non ha giocato per squalifica (Psg ed Empoli).

