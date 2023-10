Pogba social, le foto con Zulay e il messaggio in attesa della squalifica

Si rivede un Paul Pogba sorridente sui social network. In un periodo molto complicato per il centrocampista francese della Juventus , ci pensa la moglie Zulay a farlo sorridere e dargli sostegno. La compagna di Pogba ha infatti pubblicato due foto di loro due sul suo profilo Instagram, con il messaggio: "Mai da solo, sempre insieme". Il calciatore è abbracciato a Zulay e con un bel sorriso. Nonostante il periodaccio, caratterizzato dal caso doping. Si tratta della terza 'riapparizione' dell'ex Manchester United dopo il ritorno sui social , sempre grazie alla moglie Zulay, a fine settembre e il giro in centro a Torino una settimana fa .

Pogba e il caso doping, cosa è successo

Per Pogba è un momento molto delicato. Il francese della Juventus è risultato positivo ai test antidoping, che sono stati poi confermati in parte dalle contro-analisi richieste proprio dal centrocampista (risultato positivo non al testosterone sintetico ma al Dhea). Ora, l'ex United rischia grosso (fino a quattro anni di squalifica) e poi, molto probabilmente, il suo rapporto con il club bianconero terminerà. Il francese, però in caso di patteggiamento, potrebbe avere anche un importante sconto e ricevere solo un anno di squalifica. L'ora della verità si avvicina per Pogba. Intanto, però, ci pensa Zulay a farlo sorridere.

Caso Pogba, gli scenari

Per quanto riguarda gli scenari possibili del caso, il centrocampista, dal momento del deferimento, ha 20 giorni di tempo per ammettere la violazione e accettare le sanzioni proposte o meno. Se rinuncia al processo, dimostrando la non intenzionalità, potrebbe patteggiare e avere una riduzione considerevole della sanzione. Senza ammissione, invece, il francese andrà davanti al Tribunale Nazionale Antidoping che, scaduti i giorni a disposizione del giocatore, fisserà l’udienza entro 40 giorni.