Pogba positivo al Dhea, cos'è e cosa cambia: la Juve e il futuro

Dhea, l'ormone della giovinezza

Il Dhea, ovvero il deidroepiandrosterone, è noto anche come "ormone della giovinezza". Il Dhea è un contaminatore classico di decine di prodotti contro l'invecchiamento e per il miglioramento della forza muscolare e, soprattutto, non sempre indicato nelle etichette dei prodotti. Si tratta di un androgeno più potente e moderno del testosterone che l’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) ha proibito da una decina di anni. I metaboliti prodotti sono gli stessi del testosterone.

Il referto finale delle controanalisi riporta "testosterone e suoi metaboliti". Testosterone e Dhea producono gli stessi metaboliti ecco il perché della dicitura in quanto non esiste una procedura Wada specifica per la classificazione del prodotto. È stato possibile stabilire con precisione la sostanza dopante in sede di controanalisi grazie all’identificazione degli atomi di carbonio.