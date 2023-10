Allegri: "Yildiz meraviglioso. Senza Pogba il calcio perde un giocatore unico"

La Juventus trionfa nel derby della Mole . La squadra di Max Allegri si è imposta contro il Torino di Juric con il risultato finale di 2-0 . Decisive le reti nel secondo tempo, entrambe sugli sviluppi di un calcio d'angolo, realizzate da Federico Gatti e Arkadiusz Milik . Al termine della sfida il tecnico bianconero si è presentato ai microfoni per commentare la prestazione della sua squadra, iniziando con una battuta sui derby vinti in carriera: "Agganciato Trapattoni ? Non lo sapevo, sono fortunato ad aver allenato squadre forti" per poi proseguire: "Ci aspettavamo una partita del genere, loro sono stati molto aggrevvisi nei primi 25' ma abbiamo finito il primo tempo crescendo. Miretti ha fatto una buona prima frazione e nella ripresa potevamo cambiare la partita con Milik ".

Allegri: "L'obiettivo è sempre quello"

Il tecnico bianconero ha continuato: "La squadra ha fatto una partita matura e su questo stiamo crescendo, sono contento dei ragazzi. Ci sono state alcune scelte sbagliate, soprattutto sul 2-0. In quelle situazioni lì bisogna chiudere l'azione, sul tiro di Locatelli abbiamo rischiato il contropiede. Il Torino è stato molto bravo, anche contro l'Atalanta loro aprivano molto il mediano e noi non riuscivamo a prenderli. Poi ci siamo organizzati con un semplice 4-4-2 e siamo stati più bravi a difendere e ad essere più aggressivi". Poi, una considerazione sulle ambizioni della squadra: "L'obiettivo è sempre quello ma non ci precludiamo di volere anche altre cose perchè siamo la Juventus. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e portare a casa quello che per anni è stata la normalità alla Juve, ovvero vincere le partite".