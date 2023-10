Pogba e Juve al capolinea, ma il caso è ancora lungo: cosa potrebbe succedere

TORINO - Le controanalisi, come per altro abbastanza scontato, hanno confermato la positività di Paul Pogba al testosterone. Telenovela conclusa, ordunque? No, anzi: l’iter giudiziario potrebbe rivelarsi ancora abbastanza lungo. L’esito emerso ieri dal laboratorio dell’Acqua Acetosa di Roma, dove è stato processato il cosiddetto “campione B” delle urine del transalpino a margine di Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto, ha certificato intanto l’inibizione del Polpo dall’attività: niente partite, ovviamente, ma anche niente allenamenti, come già sta avvenendo dalla sospensione cautelare del mese scorso da parte del Tribunale Nazionale Antidoping. E niente stipendio, di conseguenza: al francese sarà assicurato soltanto il minimo sindacale, circa 40mila euro lordi all’anno.