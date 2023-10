Juventus, Cda approva: ufficiale aumento di capitale! Tutte le cifre

"Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la 'Società' o 'Juventus'), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero ha, inter alia, (i) approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2023; il bilancio d’esercizio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che è previsto si tenga il 23 novembre 2023, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium; (ii) approvato l’aggiornamento delle stime del Piano di lungo periodo per gli esercizi 2023/24 – 2026/27 ('Piano') e (iii) definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale, a pagamento, fino a massimi € 200 milioni ('Aumento di Capitale')". È la nota con cui la Juventus, sul proprio sito ufficiale, rende nota l'approvazione del bilancio.