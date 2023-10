Vlahovic c’è per il Milan, Chiesa tiene in ansia la Juve: tutti i dettagli

TORINO - Dusan Vlahovic si è allenato in gruppo e, a meno di clamorose ricadute, sarà in campo domenica sera a San Siro per guidare l’attacco della Juventus contro il Milan. Finalmente una buona notizia per Massimiliano Allegri, che ha già dovuto fare a meno del suo bomber per le ultime due sfide, contro Atalanta e Torino. La situazione in vista del big match contro i rossoneri sarebbe più rosea - al netto della grave assenza del capitano Danilo - se anche Federico Chiesa riuscisse a recuperare, ma intorno all’azzurro, che venerdì ha lasciato il ritiro dell’Italia e sta continuando le cure e il programma differenziato fissato dalla Juventus, permane una certa apprensione: gli esami strumentali hanno accertato che non ci sono lesioni, ma il giocatore continua ad avvertire un fastidio muscolare agli adduttori.