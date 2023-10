Fagioli elimina l'account Instagram dopo gli ultimi messaggi polemici

Fagioli, il racconto alla Procura

Il classe 2001 sta vivendo un periodo estremamente complicato dopo essere stato indagato dalla Procura di Torino per aver effettuato scommesse tramite siti non autorizzati. Alla Procura Federale Fagioli ha già raccontato tutto, spiegando nel dettaglio le sue vicissitudini a partire dal ritiro a Tirrenia della Nazionale Under 21 nel 2021. I legali del giocatore hanno inoltre raggiunto l'accordo con la Procura per patteggiare la squalifica, visto che l'ex Cremonese ha ammesso di aver scommesso su partite di calcio: sette mesi più altri cinque per pene accessorie e l'impegno di fare da testimonial per sensibilizzare i giovani sul problema della ludopatia.

Fagioli, la fidanzata Giulia blocca i commenti

L'account Instagram della fidanzata di Fagioli, Giulia Bernacci, era diventato bersaglio di commenti di ogni tipo riguardanti il calciatore della Juventus già prima dell'eliminazione del profilo personale, pur in assenza di post sul tema. La modella, che ha pubblicato l'ultimo post l'8 ottobre scorso, ha quindi deciso di disattivare i commenti.