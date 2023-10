Big George, il milanista juventino tutto genio, potenza e umanità

Il Grande Milan, quello proprio grande per intendersi, l’ha sfiorato, ma certamente non era una squadra scarsa quella in cui arrivò George Weah nel 1995 per andarsene cinque anni dopo, con due scudetti e un Pallone d’Oro (alzato con la maglia rossonera, ma conquistato per metà con quella del Psg). Colpaccio di Adriano Galliani, sbarca a Milanello insieme a Roberto Baggio, con il quale è subito grande sintonia. Ma la strabordante umanità di Big George conquista tutti i compagni e i tifosi milanisti, dei quali diventerà molto rapidamente un idolo. Lui che, nella sua incrollabile sincerità, si dichiara sempe tifoso della Juventus, "perché quella è la squadra di Platini che io guardavo da piccolo, sognando di giocare in Italia".