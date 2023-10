McKennie-Weah: "Ecco che facciamo con Kean e Leao. Allegri chiede una cosa"

Entrambi si sono dichiarati appassionati di musica rap, affermando che gli piace anche scrivere canzoni nel tempo libero. Weah ha dichiarato: "Quando sono a casa e non sono stanco mi metto a scrivere, poi chiamo il mio miglior amico che è un producer e facciamo le nostre cose insieme. Un giorno voglio diventare un autore professionista" con McKennie che ha aggiunto: "Io ho anche una canzone con Leao. Io, lui e Moise Kean. Un giorno in cui eravamo liberi siamo andati a Milano a registrare una canzone".

McKennie-Weah, il ruolo in campo e la richiesta di Allegri

Parlando di altri sport, il centrocampista e l'esterno hanno espresso la loro preferenza per il rugby, mentre tornando sul calcio, ecco le parole di McKennie sui ruoli che può ricoprire in campo: "Sono sempre stato in grado di giocare in diversi ruoli, il che è un'arma a doppio taglio perchè a fine carriera vorrei essere ricordato come uno che era forte in un ruolo e non buono in molti. Ovviamente mi vedo come un 8, come centrocampista. Ma come ho sempre detto farò qualsiasi cosa di cui abbia bisogno la squadra per vincere". Sull'impatto con la Serie A, Weah ha dichiarato: "È bello, competitivo. Non è tatticamente difficile, è solo molto difensivo ad essere onesti. Cosa mi chiede Allegri? Di difendere" con Weston che ha scherzato citando Max: "Usare le gambe!".