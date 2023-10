Juve, Chiesa out con il Milan? La verità sulle sue condizioni

Anche oggi Federico Chiesa ha lavorato a parte e, molto probabilmente, non riuscirà a partire titolare nella sfida di domenica sera contro il Milan a San Siro. Eppure lo staff medico della Juventus non ha riscontrato problemi specifici nel calciatore, che continua a sentire un fastidio muscolare che gli impedisce di forzare negli allenamenti e, quindi, di essere pronto per le partite.

Ha saltato il derby contro il Torino. Ha saltato le partite della Nazionale, nonostante fosse inizialmente partito per Coverciano con l'intenzione di giocare a Wembley contro l'Inghilterra (stadio e avversario magici per lui). A questo punto rischia davvero di saltare il Milan. Ma perché?

Dopo l'infortunio al legamento del ginocchio, che lo ha tenuto fermo per un anno, Chiesa è tornato con grande fatica e, come spesso capita, nella stagione successiva a ko così gravi, è andato incontro a qualche problema muscolare. Ora, probabilmente, è proprio il timore di ricadere in un loop di infortuni che lo frena e lo induce alla prudenza e, quindi, a rischiare il meno possibile. Certo, Allegri lo aspetta e lo incita, pur rispettando le sue sensazioni. E a San Siro lo utilizzerebbe volentieri per sfruttare il suo tiro "fastidioso" e le sua capacità di sfondare le difese avversarie.