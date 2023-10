"Vlahovic? Lo abbiamo scartato, non pensavamo fosse granché"

Gli intrecci di mercato sono sempre molti e dietro le quinte si nascondono delle storie molto interessanti. L'ultimo protagonista? Vlahovic . L'attaccante della Juventus anche nell'ultima finestra estiva è stato al centro di trattative, ma facciamo un tuffo nel passato, alla Fiorentina . Dalla Viola la punta avrebbe potuto prendere un areo con destinazione Barcellona . A rivelarlo ci ha pensato Bojan Krkic , ex giocatore blaugrana con un passato anche in Italia alla Roma, in un'intervista a El Bar.

Bojan su Vlahovic: "Non pensavamo fosse adatto al Barca"

"Sì, abbiamo avuto la possibilità di ingaggiare Vlahovic al Barça" - questo il retroscena svelato da Bojan Krkic, ex scout del club spagnolo. Poi ha proseguito: "Giocava molto bene nella Fiorentina, aveva già debuttato per la prima squadra e segnato. Valeva solo 12 milioni al tempo ed era un ottimo affare. C’è stato un incontro con l’allenatore Koeman e i direttori sportivi, ma è stato scartato. In verità, pensavano che non fosse un granché, che non avesse un livello tanto elevato per il Barcellona del futuro". Ora il serbo è la punta di riferimento della Juventus e il numero nove dei blaugrana lo veste Lewandowski, ma tutto sarebbe potuto cambiare se la decisione dei campioni della Liga fosse stata diversa. Il bello del calcio, un raccoglitore di storie.