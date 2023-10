Chiesa compie 26 anni: dedica social di Lucia Bramani e bacio con Fede

Federico Chiesa compleanno: la dedica di Lucia Bramani

A corredo di uno scatto in bianco e nero che ritrae il calciatore in macchina, la dedica di Lucia, sua tifosa numero uno: "A te mio compagno di vita". A seguire un'altra Instagram stories dove si vedono fare un selfie intenti a scambiarsi un bacio. A margine dello scatto, si legge: "Ti amo infinitamente". Anche la squadra di Allegri ha omaggiato il suo campione, scrivendo un messaggio sui social: "Oggi in casa Juve si festeggia il compleanno di Federico Chiesa, il suo secondo da bianconero. Fin dal suo primo giorno alla Jvuentus ha dimostrato la sua abilità, ma anche e soprattutto la sua umanità". Ed ancora: "Il suo comportamento e le sue qualità sono stati contagiosi fin da subito, come anche la sua passione in campo e la sua voglia di alzare l'asticella, allenamento dopo allenamento. Conquistando il cuore di tutti i tifosi, Aguri Fede".