La Juve saluta e ringrazia Tognozzi: il comunicato del club

Dopo sei anni la Juventus e Tognozzi si separano. In bianconero ha svolto lavoro di scouting, puntando la lente di ingrandimento soprattutto in Sudamerica, Europa e Italia. Ha portato in squadra giovani talenti come Huijsen, Soulé, Yildiz e tanti altri che hanno esordito in Next Gen e che potranno fare il bene della Vecchia Signora in futuro. Un marchio che lo ha contraddistinto ed è diventato una seconda pelle, come ha mostrato anche nella sua tesi per la qualifica di direttore sportivo, dove ha spiegato proprio i principi cardine della sua professione e di come l'ha svolta, viaggiando nei vari paesi. Ora per lui inizierà una nuova esperienza, intanto la società lo ha ringraziato sui social.