Stefano Tacconi torna a casa: "Abbiamo vinto"

TORINO - Stefano Tacconi ha completato la riabilitazione nel centro specializzato di San Giovanni Rotondo e può tornare a casa . L’annuncio è del figlio, Andrea , sul suo profilo Instagram: accanto alla foto scattata davanti all’ingresso della Casa Sollievo della Sofferenza, dove l’ex portiere della Juventus ha trascorso gli ultimi due mesi per completare le cure di riabilitazione in seguito all’emorragia cerebrale che lo colpì nell’aprile 2022, il messaggio di una nuova rinascita. «Ha vinto! Abbiamo vinto! Torniamo a casa, questa volta tutti insieme» .

In Puglia

Nei due mesi e mezzo in cui è rimasto in Puglia Tacconi ha ripreso a vivere: non soltanto le cure ma anche qualche svago, come la cena insieme con la famiglia in un ristorante della zona, la rimpatriata con un gruppo di soci degli Juve Club Andria e Barletta, l’incontro con Orietta Berti, in zona per un concerto, la visita dell’Associazione Amici dei bambini Peschici e della squadra di calcio garganica, qualche ora in spiaggia.

Cure e svaghi

Ora Tacconi torna finalmente nella sua casa a Cusago, in provincia di Milano, dove lo attendono la moglie Laura Speranza e gli altri tre figli, Virginia, Vittoria Maria e Alberto. Il prossimo passo verso la completa guarigione sarà ritornare allo Stadium: in questo anno e mezzo, oltre all’affetto della famiglia, non è mancato quello dei tifosi bianconeri, che fin dal ricovero in prognosi riservata all’ospedale di Alessandria non lo hanno mai abbandonato e lo hanno sostenuto nella lunga riabilitazione.