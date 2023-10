Kean, la rabbia per la sostituzione in Juve-Verona: il dialogo con Landucci

TORINO - Grande amarezza per Moise Kean. Autore di due gol bellissimi, entrambi annullati dopo l'intervento del Var, ha vissuto con particolare nervosismo gli ultimi minuti in campo sul prato verde dell'Allianz Stadium. Appena ammonito per un gesto di stizza, il tecnico Massimiliano Allegri - al minuto 62 - ha deciso di inserire al suo posto Federico Chiesa.