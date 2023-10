Juve, Weah si ferma: spazio a Cambiaso. Andrea è un’opzione in più per Allegri

Allegri dovrà fare a meno di Weah per le prossime due partite, fino alla sosta delle Nazionali: l’americano non andrà oltreoceano, dunque, e punterà a ritornare a disposizione del tecnico livornese per il big match del 26 novembre allo Stadium contro l’Inter. Il problema accusato sabato era con il Verona necessitava di esami strumentali che hanno dato l’esito diramato urbi et orbi attraverso il comunicato ufficiale del club : «In seguito al problema muscolare riportato durante la gara con l’Hellas Verona di sabato sera, Timothy Weah è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica».

Niente Fiorentina , niente Cagliari : per vedere all’opera il figlio del grande George bisognerà verosimilmente attendere l’Inter. Una notizia tutt’altro che buona per Allegri , però da una situazione negativa può svilupparsi un risvolto positivo, almeno per qualcuno. Cambiaso finora ha visto il campo più che altro da alternativa sulle fasce, spesso seduto in panchina per lasciare spazio al più esperto Kostic sulla corsia mancina. Il rocambolesco e decisivo gol di sabato sera al Verona, oltre ad accendere il dibattito sulla definizione di Juve operaia che tanto è piaciuta ad Allegri, alimenta le ambizioni di titolarità del ragazzo genovese, al primo anno vero di Juve dopo una stagione in prestito al Bologna .

Cambiaso può giocare anche sulla fascia destra

Cambiaso può sfruttare a dovere la sua versatilità per ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia sia sulla corsia mancina sia su quella opposta: certo, a sinistra è nel suo habitat naturale, però pure a destra sa disimpegnarsi e in passato lo ha fatto, non solo al Genoa. Anche negli allenamenti, durante la preparazione estiva negli Stati Uniti e anche nelle fasi successive, Cambiaso si è allenato pure a destra: rappresenta, dunque, una opzione in più per Allegri che, in vista della Fiorentina, potrebbe rimettere sulla fascia McKennie, rilanciando Miretti per una maglia da titolare nel ruolo di mezzala, tenendosi Cambiaso come jolly da pescare dal mazzo in caso di necessità per dare una spallata alla partita nei minuti conclusivi, come del resto il classe 2000 ha fatto nella sfida al Verona di sabato sera.