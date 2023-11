Juve, la zebra e l'ovale tornano sulla maglia

Torna la zebra sulla maglia della Juventus Sì, e anche il vecchio stemma ovale. Forza del vintage che tira sempre anche nel calcio. E lo sponsor tecnico della Juventus, Adidas , lo sa bene e sulla terza maglia della Juventus 24-25 riproporrà due simboli molto Anni Ottanta. Il suo vecchio marchio con il "fiore" a tre petali e lo stemma ovale, a strisce bianconere con la zebra rampante in mezzo.

Juve, ritorno al passato

Un ritorno al passato che non cancella il presente. La Juventus non ha intenzione di cambiare logo, con la doppia "J" introdotta da Agnelli nel 2017, anche perché ha avuto un successo globale notevole, ma il ritorno all'antico risponde a quella voglia di vintage che ha sempre molto successo. Basti pensare che la maglia Anni Cinquanta, utilizzata per festeggiare i 120 anni, nella partita contro il Benevento nel 2017 è ancora oggi una delle più richieste fra i tifosi. La nostalgia nel calcio è un business? Sì, ma certi ricordi sono senza prezzo.