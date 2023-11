La Juve granitica, le scelte in attacco e l'Allegrata Cambiaso-Iling

TORINO - Max Allegri lo sa che a Firenze sarà durissima non solo per l’aspetto ambientale ma anche per il valore della Fiorentina, animata dalla voglia di sbloccarsi dopo due sconfitte di fila. Ed è per questo che alla vigilia della sfida con i Viola il signor Max auspica una Juventus granitica nello spirito. Ma non solo anche nel corpo ovvero nella forma che verrà schierata.



Le paole di Allegri