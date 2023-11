Allegri, conferenza Fiorentina-Juve: Vlahovic-Chiesa? Vi spiego. Danilo ko

La Juventus è impegnata sul campo della Fiorentina nell'11° turno del campionato di Serie A. I bianconeri hanno ottenuto 4 vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate, senza incassare neanche un gol, e sono secondi in classifica con 23 punti, a meno due dalla capolista Inter. La Fiorentina, invece, nelle ultime due di campionato, ha perso contro Empoli e Lazio senza trovare la via del gol. La partita tra la Juve e i viola è in programma domenica alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze ma potrebbe essere a rischio rinvio per il maltempo in Toscana. Massimiliano Allegri ha presentato la gara in conferenza stampa.