Fiorentina-Juve, i convocati di Allegri: per Chiesa prima al Franchi da ex

TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 21 calciatori che prenderanno parte alla trasferta in casa della Fiorentina di Italiano e dell'ex Arthur. Assenti, oltre a Pogba e Fagioli, fermati per le note vicende extra-campo, anche gli infortunati Weah, De Sciglio, Alex Sandro e Danilo. Presenti invece Vlahovic e Chiesa, arrivati entrambi alla Juventus proprio dal club viola: per il figlio d'arte sarà la prima in assoluto da avversario all'Artemio Franchi. Di seguito la lista completa dei convocati.