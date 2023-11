Libertadores più Champions, Marcelo l'ultimo: ricordate i giocatori Juve?

Con la vittoria della Copa Libertadores Marcelo è entrato sempre più nella storia del calcio. Nella sua bacheca sono arrivati trofei su trofei in Europa con la maglia del Real Madrid e poi in estate la scelta di tornare a casa, in Brasile e nella sua Fluminense . L'esterno brasiliano è cresciuto da ragazzo nel club carioca e ha avuto la possibilità di esordire tra i professionisti prima di esser visionato dai blancos. Marcelo ha chiuso un cerchio perfetto ed è entrato in una lista speciale di 16 giocatori a livello globale che sono riusciti nell'impresa di vincere sia la Champions League in Europa e sia la Copa Libertadores in Sud America. Il 2 a 1 contro il Boca firmato da Kennedy ha fatto registrare questo straordinario dato, ma insieme a lui in questa lista c'è anche Danilo, attuale difensore della Juve, oltre a Sorin e Tevez, due ex bianconeri.

Marcelo come Sorin e Danilo

Proprio così: Juan Pablo Sorin è stato anche l'unico giocatore a vincere la doppia competizione nella stagione stagione, ovvero il 1996. In bianconeri ha vissuto soltanto un'annata, ma alla fine è arrivata la vittoria della Champions League in finale contro l'Ajax ai calci di rigore. A Torino è rimasto un solo anno dove ha disputato appena 5 presenze spalmate tra campionato e Coppa. Nella stessa estate è tornato in Argentina, al River Plate, dove ha avuto la possibilità di vincere la Copa Libertadores. Tra gli ex bianconeri a riuscire in questo risultato è stato anche Carlos Tevez: nel 2003 con la maglia del Boca Juniors e poi nel 2008 con il Manchester United. Da chi ha fatto parte della storia della Juve a chi attualmente è parte della rosa di Allegri: l'esperienza di Danilo è stata importante in questi anni, e lo è tutt'ora rivestendo il ruolo di capitano, soprattutto per lui che in carriera ha avuto la possibilità di raggiungere livelli alti. In Sud America è arrivato col Santos, squadra con cui ha vinto la Copa Libertadores, e poi la doppia Champions consecutiva col Real Madrid (2016-2017).