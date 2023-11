Allegri amarcord, Rugani e Barzagli in Juve-Genoa: "È lo stesso intervento"

L'intervento di Barzagli e il siparietto con Allegri

Rivedendo le immagini di Rugani, Allegri interrompe Barzagli e divertito spiega: "Quello è un intervento che Barzagli ha fatto in uno Juventus-Genoa. Stesso cross dalla parte opposta. Mi è tornato in mente perché è lo stesso intervento a levare la palla a quello che arrivava dietro. Intervento che Barzagli ha fatto in uno Juve-Genoa in casa, sotto la nostra curva". Si riferisce al 22 marzo 2015 il tecnico bianconero, con la zampata di Barzagli, su cross dalla destra, ad anticipa il tap-in di Perotti per l'1-1. E l'ex difensore risponde: "Vabbè non parliamo di me, c'è da congratularsi con Rugani. Daniele è lì che lavora dietro, è un gran professionista. Merita queste partite".