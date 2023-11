Quagliarella su Bonucci: "È rimasto spiazzato, è un periodo difficile"

Quagliarella, le parole su Bonucci

L'ex attaccante ha dichiarato: "Bonucci sta attraversando un periodo difficile, non si aspettava l'addio alla Juventus, questa cosa l'ha un po' spiazzato. Vai in un altro campionato, non sei il protagonista assoluto e la squadra sta andando malissimo..." per poi concludere: "I pensieri nella sua testa sono tanti, per lui non è facile questa situazione, ma lo conosco e lui è uno che guarda avanti, non si fa coinvolgere dalle critiche. Guarda le cose, le ascolta, ma al contempo gli scivolano addosso".