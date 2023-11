Bonucci: “Alla Juve si sbagliavano. Se continuate con queste domande…”

L' Union Berlino di Leonardo Bonucci è chiamato all'impresa domani contro il Napoli . I tedeschi dell'ex Juventus , attualmente in una situazione complicatissima , saranno impegnati contro i partenopei in una sfida cruciale per la qualificazione ai prossimi ottavi di finale di Champions League . Intervistato alla vigilia, il difensore azzurro ha dichiarato: "Speriamo che domani sia la partita che ci cambia la stagione. Napoli? Sono una delle squadre migliori, tra le prime tre in Italia. Ha iniziato con un po’ di fatica, quando cambi allenatore dopo una stagione vincente è la normalità. Magari ora divertono di meno rispetto all’anno scorso ma sono più cinici".

Bonucci, le parole sulla Juventus

Bonucci ha poi parlato della stagione della Juventus: "Non avevo dubbi che potesse fare una stagione importante. Con questo modo di giocare tutti si esaltano, sento ancora tanti di loro e sono contenti di quello che stanno facendo. Giocando una volta a settimana è più facile gestire le forze ed essere sempre pronti" e del suo futuro: "Chiudo in Italia la carriera? Non penso, questa dovrebbe essere la mia stagione finale per chiudere la carriera. In Italia speriamo di finire giocando con la maglia della Nazionale all’Europeo". Poi, Leo ha aggiunto: "Sono concentrato su quello che è oggi il campionato tedesco. È una bella esperienza, facciamo fatica ma c’è sempre un grande entusiasmo. Vivo in una piazza dove i tifosi ti fanno sentire sempre il loro calore e la loro vicinanza. L’unica cosa che dobbiamo cambiare sono i risultati e lavoriamo ogni giorno per questo".

