È già Juve-Inter: insulti contro Marchisio dal settore ospiti a Salisburgo

L' Inter è uscita vittoriosa dalla trasferta di Champions League contro il Salisburgo ottenendo con due turni di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale. In occasione della sfida dei nerazzurri Claudio Marchisio era presente a bordocampo come opinionista per Prime, accanto a Julio Cesar e Diego Milito .

Marchisio, gli insulti dei tifosi dell'Inter

I tifosi della squadra di Inzaghi, per l'occasione, hanno insultato l'ex centrocampista e leggenda della Juventus. Dal settore ospiti di Salisburgo sono infatti arrivati moltissimi cori contro Marchisio. Il passato da bandiera della Vecchia Signora non è dunque passato inosservato, soprattutto in vista del derby d'Italia tra Juve e Inter in programma domenica 26 novembre all'Allianz Stadium. Partita che inizia a essere già sentita, evidentemente.